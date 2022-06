Mondiali tuffi: Pellacani quarta da 1m, oro a cinese Li Yajie

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Chiara Pellacani ha chiuso al quarto posto la finale del trampolino da un metro ai Mondiali di tuffi in corso a Budapest. L'azzurra, ammessa col settimo punteggio, ha recuperato alcune posizioni ma è rimasta fuori dal podio e tra poco sarà di nuovo in gara nel sincro misto da 3 metri in coppia con Matteo Santoro.

La medaglia d'oro è stata vinta dalla cinese Li Yajie (300.85 punti), che ha preceduto la statunitense Sarah Bacon (276.75) e la canadese Mia Vallee (276.60). L'azzurra ha ottenuto 269.25 punti. (ANSA).