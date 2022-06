Atletica: giamaicana Jackson sui 200 firma terzo tempo di sempre

(ANSA) - KINGSTON, 27 GIU - La giamaicana Shericka Jackson ha firmato il terzo tempo di sempre sui 200 metri in 21"55 vincendo i campionati di atletica leggera del suo paese ieri a Kingston, a tre settimane dai Mondiali di atletica. Dopo la vittoria sui 100 metri di venerdì, la stessa Jackson si è mostrata sorpresa quando ha visto il tempo sul tabellone, convalidato dall'assenza di vento.

"Onestamente, sono scioccata, non mi aspettavo di andare così veloce, sapevo di averlo nelle gambe, ma di correre così veloce..." ha detto.

Solo la scomparsa Florence Griffith-Joyner, il cui record mondiale (21"34) resiste dal 1988, ed Elaine Thompson-Herah, che ha corso in 21"53 l'anno scorso alle Olimpiadi di Tokyo, sono state più veloci della Jackson sui 200 metri. La velocista 28enne ha battuto il suo miglior personale di 26 centesimi. Ha battuto la campionessa olimpica Thompson-Herah (22"05) e Shelly-Ann Fraser-Pryce (22"14). (ANSA).