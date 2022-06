Scherma: Europei; spada e sciabola,Italia in finale per l'oro

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Le squadre azzurre di spada maschile e sciabola femminile si sono qualificate per le rispettive finali per l'oro, prove che chiuderanno i campionati europei di scherma ad Antalya.

Rossella Gregorio, Michela Battiston, Martina Criscio ed Eloisa Passaro, dopo aver battuto la Turchia (45-40), si sono imposte 45-38 sull'Ungheria e nel pomeriggio affronteranno la Francia per l'oro.

Gli spadisti Andrea Santarelli, Federico Vismara, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini hanno battuto la Repubblica Ceca (45-34) e quindi la Svizzera (45-41) prima di avere la meglio in semifinale sulla Francia, battuta al fotofinish 45-44. In finale gli azzurri alle 17:40 (le 16:40 in Italia) troveranno Israele.

Dopo cinque giorni di gare, l'Italia comanda il medagliere per Nazioni con 12 podi, record per una spedizione azzurra nella kermesse continentale: tre ori, sei argenti e tre bronzi.

(ANSA).