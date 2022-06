Pga Tour: McIlroy sfida Scheffler a Travelers Championship

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Dopo aver sfiorato l'ennesima impresa del suo 2022 fin qui super e dopo aver battuto il record di guadagni (12.896.849 dollari) in una sola stagione sul PGA Tour, Scottie Scheffler torna subito sul green. Il numero uno mondiale, reduce dal secondo posto allo US Open, sarà il campione più atteso del Travelers Championship, torneo del massimo circuito americano maschile in programma dal 23 al 26 giugno a Cromwell, in Connecticut.

Sul percorso del TPC River Highlands - dove in palio ci sarà un montepremi di 8.300.000 dollari - per quel che riguarda la Top 10 mondiale scenderanno in campo anche Rory McIlroy (secondo), Justin Thomas, Patrick Cantlay e Sam Burns.

Curiosità: cancellazione in extremis dal field per Brooks Koepka che ha scelto la LIV Golf, la Superlega araba. Dopo il successo del 2021, l'americano Harrish English proverà a bissare l'impresa. Saranno invece assenti l'inglese Matthew Fitzpatrick, campione della 122esima edizione dello US Open, lo statunitense Will Zalatoris, secondo la scorsa settimana a Brookline nel terzo Major maschile del 2022, e l'azzurro Francesco Molinari. (ANSA).