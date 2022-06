Farnè e Bonifacino entrano a far parte del Cda di Sport e Salute

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Si è riunita l'assemblea di Sport e Salute Spa per la nomina dei due nuovi consiglieri di amministrazione non esecutivi. Sono stati nominati Roberto Farnè per il ministero dell'Istruzione e Adriana Bonifacino per il ministero della Salute. E' stato inoltre confermato come consigliere aggiunto Carlo Mornati, segretario generale del Coni. Il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, dopo avere ringraziato i consiglieri uscenti Francesco Landi e Simona Cassarà, per il prezioso e proficuo contributo, ha augurato buon lavoro ai nuovi consiglieri. (ANSA).