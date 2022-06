Vezzali 'sport è freccia nell'arco della ripartenza paese'

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Quando eravamo in piena pandemia lo sport ha dato ottimi risultati come quelli del calcio con Euro2020 o i successi dei nostri atleti e atlete alle olimpiadi e alle paralimpiadi. Nei momenti difficili lo sport dimostra la sua resilienza, può essere una freccia nell'arco della ripartenza del nostro paese" lo ha detto la sottosegretaria alla sport, Valentina Vezzali, a margine degli "Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità e sicurezza" in scena all'Auditorium dell'Ara Pacis parlando degli ottimi risultati azzurri nel nuoto, nel tennis con Berrettini, nella scherma e nella ginnastica ritmica. (ANSA).