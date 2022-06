Tv: Vezzali 'mio supporto a task force contro pirateria'

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "La pirateria è un fenomeno diffuso nel paese e nel settore audiovisivo produce danni economici notevoli. Per contrastarla è fondamentale un lavoro in sinergia a livello istituzionale di tutti i protagonisti dell'industria audiovisiva" lo ha detto la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, durante gli "Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità e sicurezza" in scena all'auditorium dell'Ara Pacis. "Lo sport è fra le industrie più colpite dalla pirateria in Italia - ha continuato - A livello normativo la politica sta cercando di porre rimedio e a questo riguardo, confermo il mio supporto a dar vita a una task force operativa h24 per tutti i giorni della settimana, così da poter garantire attività di contrasto tempestive anche nei fine settimana, periodo temporale in cui si registrano i picchi di accesso ai contenuti in diretta, quali ad esempio gli eventi sportivi". Poi ha concluso: "Per questo vorrei metter a disposizione il tavolo istituzionale costituito settimane fa dai miei uffici, e metter da subito tutti gli attori coinvolti a sistema per trovare il prima possibile una modalità rapida, definita e concreta per sostenere questo comparto fondamentale per il sostegno dell'intero nostro sistema sportivo". (ANSA).