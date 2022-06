Equitazione: ad Arcinazzo conclusi campionati regionali pony

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - I campionati regionali pony disputatisi (dopo due anni di assenza) agli Altipiani di Arcinazzo nello scorso fine settimana sono stati un successo: un centinaio di spettatori hanno assistito alle gare di completo nella cornice del centro equestre San Giorgio, completamente ristrutturato per la prima volta. Cento giovani atleti (tra gli 8 e i 16 anni), si sono sfidati nel parco ostacoli allestito dal disegnatore Massimo Ramires, aiutato da Alessandra Schito, e sui percorsi ideati da Stefano Falzini. Tra le medaglie d'oro, il campionato regionale Allievi pony under 11 è stato vinto da Asia Leopardi (in forza alla C&G) su Faychoudette, mentre un'altra Leopardi della C&G, Federica, ha trionfato nell'under 13 in sella a Maggio Ciondolo del CSM. Negli over 13, gloria per Agnese Bottos della Trekking Horse e la sua Coreen Bella.

(ANSA).