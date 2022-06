Vela: chiusura col botto all'Argentario Sailing Week

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Sole, vento e mare piatto non hanno deluso le aspettative dei 30 equipaggi, provenienti da 8 nazioni, per l'epilogo della 21/a edizione dell'Argentario Sailing Week di vela, organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano e dal Comune di Monte Argentario. Le regine del mare, che raccolgono oltre 117 anni di storia della vela, hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo nel golfo dell'Argentario dove, per la prima volta, dopo tre giorni di vento da ovest, ha dominato lo scirocco con punte d'intensità oltre i 20 nodi. I migliori hanno dettato la legge, salendo più alto del podio. I punteggi finali, che almeno in due casi vedono la parità sulla carta nelle classifiche finali (risolta a favore di chi ha realizzato il miglior piazzamento di giornata), sono la miglior prova di un'intensità agonistica e del livello tecnico di alto profilo. Fra i Vintage Aurici il primo di giornata è di Scud (Patrizio Bertelli) con Torben Grael al timone e Pietro D'Alì alla tattica. Nella categoria Classici al primo posto si piazza Il Moro di Venezia I (Massimiliano Ferruzzi). Nel raggruppamento Vintage Marconi la vittoria di giornata va a Stormy Weather of Cowes (Christopher Spray) e, nella categoria Spirit of Tradition, vince Toi et Moi (Alessandro Maria Rinaldi).

I risultati di giornata hanno determinato i verdetti finali: nei Vintage Aurici Scud (Patrizio Bertelli) si aggiudica il primo posto grazie alla vittoria di giornata, con Marga che sale sul secondo gradino del podio e Chinook sul terzo. Nella categoria Spirit of Tradition primo posto per Toi et Moi (Alessandro Maria Rinaldi), seguita da Midva e da Hanni II.

Infine, nella categoria Classici vince Il Moro di Venezia I (Massimiliano Ferruzzi), con Ojala II in seconda posizione e Crivizza terza. Varuna of 1939 (Jens Kellinghusen) vince nella categoria Vintage Marconi. (ANSA).