Il volo della farfalla, Raffaeli è doppio oro europeo - Sport

Una domenica storica per la ginnastica ritmica italiana che in parte lenisce la rabbia per l'oro 'scippato' ieri alle Farfalle azzurre nella prova All Around e il quarto posto di Sofia Raffaeli in quello individuale. E' proprio la 18enne marchigiana, in una Tel Aviv dove si gioca con le assonanze evocative di una star israeliana come Bar Rafaeli, la prima a centrare il bersaglio grosso agli Europei, vincendo ben due ori, al cerchio e alle clavette, conquistando l'argento alla palla.

Mai, nelle 37 edizioni passate, la ritmica azzurra aveva raggiunto il podio individuale ma il bottino è cresciuto ancora quando le Farfalle hanno portato a casa altri due ori, nei cinque cerchi e con nastri e palle. Anche qui è un primato, perchè finora sul primo gradino del podio erano salite solo, una volta, nel 2018 e nel 2008. E' grande la gioia di Raffaeli, atleta della Fiamme Oro che non avrà tempo di riposarsi perchè al ritorno in Italia l'aspetta la maturità in scienze umane prima di rituffarsi negli allenamenti in vista dei World Games a luglio e del Mondiale di Sofia a settembre.

"Sono molto orgogliosa di aver raggiunto un primato storico - ha sottolineato - e molto soddisfatta della gara, ho eseguito tutti e tre gli attrezzi in modo perfetto. C'è ancora molto da migliorare ma è un buon traguardo. Dedico le medaglie alle mie allenatrici, Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, alla Polizia di Stato, il mio gruppo sportivo, alla Federazione che mi ha dato questa grande opportunità e, ovviamente, alla Ginnastica Fabriano dove mi alleno. Spero di fare sempre meglio - ha concluso - e spero che la strada mi porti fino a Parigi 2024, il mio sogno più grande". La giovane maturanda - già bronzo al cerchio ai Mondiali 2021 - nella sua prima finale di specialità è salita in cima al podio con 36 punti netti davanti all'israeliana Daria Atamanov, argento, e alla bulgara Kaleyn, bronzo .

Alle clavette, la ginnasta di Chiaravalle ha messo insieme 34.550 punti, buoni per la prima posizione davanti alla Atamanov, argento e alla slovena Vedeneeva, bronzo. Infine, nella palla, Raffeli ha fatto segnare il suo personale con 34.250 e ha preso l'argento. Davanti a lei la bulgara Kaleyn e dietro la tedesca Varfolomeev. Settimo posto per l'altra azzurra in gara, Baldassarri.

Agenzia ANSA Il volo della farfalla, Raffaeli è doppio oro europeo - Sport 18enne scrive storia ginnastica: 'Sogno Parigi'. Trionfa anche il team agli Europei di Tel Aviv, in Israele. Doppio oro Raffaeli. Pochi social e molta danza, la piccola Sofia è grande (ANSA)

Poi sono tornare in pedana le Farfalle. Nel primo esercizio, montato sul medley "Mercy in darkness e Strenght of Thousand Men", le azzurre hanno fatto 36.650 punti imponendosi su Israele e Bulgaria. Nella routine con i 3 nastri e le 2 palle, costruito sulla canzone di Michael Jackson "They don't care about us" chiudono il 38/o Europeo con un altro oro e 34.250 punti lasciandosi alle spalle Spagna e Azerbaijan. "Siamo felici della nostra prestazione a questo Europeo sia per i due ori che per gli argenti di ieri - ha detto il capitano, Alessia Maurelli -. Inutile negare che ci spiace il secondo posto di ieri perché sicuramente il percorso che ci ha avvicinato agli Europei prospettava altro per noi. Non ci demoralizziamo, andiamo avanti e dimostriamo sulla pedana chi siamo. Noi valiamo quello che abbiamo oggi al collo".