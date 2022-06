Europei scherma: Gregorio a medaglia nella sciabola femminile

La terza giornata degli Europei di scherma ad Antalya (Turchia), ultima dedicata alle prove individuali, porta la nona medaglia all'Italia: Rossella Gregorio è in semifinale nella sciabola femminile. L'atleta salernitana dei Carabinieri ha ottenuto la certezza del podio superando nei quarti di finale la francese Queroli.

Niente medaglia invece per la spada maschile: out nel turno dei 32 Federico Vismara e Andrea Santarelli, in precedenza erano stati eliminati Davide Di Veroli e Gabriele Cimini.