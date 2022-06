Beach Volley: Nepi "già al lavoro per tappe in tutta Italia"

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Dobbiamo capitalizzare al massimo la passione e i valori del mondo dello sport, questo sentimento che condividiamo ci spingerà ad affrontare un percorso più forte nei prossimi anni. Con Fipav e Volleyball World stiamo già rilanciando per i prossimi sei anni. Vogliamo lavorare a tappe di beach volley in tutta Italia, con le due appuntamenti a Roma.

L'obiettivo è creare non solo un movimento per i prossimi anni, ma anche impiantistica indoor permettendo a uno sport di potersi sviluppare sempre di più. Questo sarà il nostro impegno". Lo ha detto Diego Nepi Molineris, dg di Sport e Salute, nella conferenza stampa di chiusura dei mondiali in corso a Roma.

"Questa edizione dei Mondiali ha prodotto un fatturato di 3 milioni circa, 25 mila sono state le presenze in dieci giorni, 216 partite, tante coppie italiane, ma soprattutto tanti giovani azzurri con una prospettiva importante davanti - ha continuato - La Fipav ha una bella miniera per costruire qualcosa di bello nel beach, a Parigi ma anche guardando più avanti e quindi a Los Angeles". (ANSA).