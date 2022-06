Scherma: agli Europei Fiamingo e Navarria in semifinale

L'Italia della scherma aspetta altre medaglie ai campionati Europei in corso ad Antalya. Dopo i tre podi nella giornata inaugurale, oggi sulla pedana turca è toccato alle spadiste azzurre: Rossella Fiamingo e Mara Navarria si affronteranno in semifinale, in un derby italiano che vale l'accesso alla finale per l'oro. Ai quarti la Fiamingo ha battuto la tedesca Ndolo 15-12, mentre Navarria si è imposta 15-7 sulla svizzera Brunner.