Scherma: Europei al via, già certi due podi Italia nel fioretto

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Due medaglie in arrivo per l'Italia nel fioretto femminile individuale nella prima giornata dei campionati europei di scherma ad Antalya. Sulle pedane turche sono in semifinale, dunque già certe di un posto sul podio, Arianna Errigo ed Alice Volpi, che se la vedranno rispettivamente con la francese Thibus e la britannica Stutchbury a caccia del metallo più prezioso.

Per le altre fiorettiste del ct Stefano Cerioni, settimo posto per Francesca Palumbo, battuta dalla Errigo nel derby dei quarti di finale, e decimo per Martina Favaretto (a sua volta sconfitta in una sfida tutta italiana dalla Palumbo nel turno precedente). (ANSA).