Atletica: We Run Rome, il 18 giugno sera si corre ai Fori

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Torna l'Atleticom We Run Rome: l'appuntamento podistico della Capitale è in versione notturna il prossimo 18 giugno (ore 21.30), dopo che l'appuntamento classico del 31 dicembre scorso era stato cancellato a causa dell'impennata dei contagi di Covid. La grande novità è che la corsa su strada (competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 6 Km) "non sarà un semplice recupero, bensì la prima edizione di un nuovo format estivo, che si va ad aggiungere alla gara invernale nel giorno di San Silvestro", spiega Camillo Franchi Scarselli, presidente di Atleticom.

Sia la partenza sia l'arrivo della gara saranno su via dei Fori Imperiali, con la magia del Colosseo a fare da cornice alle spalle dei partecipanti, mentre l'itinerario si svolgerà tra via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio... "Se la versione dell'ultimo dell'anno ha una vocazione maggiormente competitiva, questa in notturna sarà ancor di più aperta a tutti, atleti di rilievo nazionale ma anche famiglie, giovani, appassionati e turisti". Tra i quasi 7.000 iscritti brillano Olivier Irabaruta, già portabandiera del Burundi alle Olimpiadi di Rio De Janeiro e campione all'Atleticom We Run Rome del 2016, oltre a Marco Najibe Salami e Daniele D'Onofrio, entrambi medaglia d'oro a squadre in Coppa Europa sui 10.000 metri.

(ANSA).