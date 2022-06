Sport: a Cesenatico un mese di scudetti per i giovani del Csi

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Da domani alla metà di luglio, per un mese intero, Cesenatico diverrà la capitale dello sport targato Centro Sportivo Italiano (Csi), sede delle finali scudetto arancioblù, riservate a squadre di vari sport e differenti categorie. Nel litorale romagnolo sono attese quasi tremila persone, con un totale di circa 2000 atleti in gara nei vari sport. Il primo appuntamento, dal 16 al 19 giugno, è quello rivolto agli atleti sotto i 12 anni che hanno gareggiato in tutta Italia nel progetto.

"Sport&Go! Crescere con lo sport", pensato per le categorie giovanili Kids (under 10) e Giovanissimi (Under 12) e dedicato a garantire il principio della polisportività. Sarà poi il momento della categoria Allievi/Juniores dal 2 al 6 luglio con la categoria "U13 Pvo/Ragazzi" nel weekend dal 7 al 10 luglio per chiudere la lunga volata tricolore verso i titoli nazionali dal 15 al 17 luglio con il Campionato Nazionale sport di squadra "Top Junior/Open". A salutare idealmente i piccoli finalisti il presidente nazionale del Csi, Vittorio Bosio, che sottolinea l'importanza di una simile esperienza associativa: "È il nostro impegno più grande, su cui stiamo lavorando con energia in questi anni e ancor più oggi dopo gli stop and go della pandemia. Questi giochi polisportivi spero rappresentino un grande momento di festa, felicità e socialità ritrovata.

Crediamo molto in questa formula polisportiva che sia antagonista al Drop Out, all' abbandono, alla solitudine. Che giochino i ragazzi, e vincano i migliori". (ANSA).