Padel: week-end Healty lifestyle, medicina incontra lo sport

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Torna 'Padel e Salute' con protagonista la prevenzione.

Il 18 e 19 giugno 2022 si terrà la terza edizione resa possibile grazie al forte legame e all'unità di intenti con Sapienza Università di Roma, Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico Umberto I di Roma e l'Associazione Culturale Capire per Prevenire. L'evento avrà luogo presso il 'Circolo della Sapienza Tor di Quinto' Via Fornaci di Tor di Quinto 64 a Roma, patrocinato gratuitamente dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, Università di Roma Sapienza, Sapienza Sport, Fondazione Roma Sapienza, Sport e Salute, Coni Lazio, Padel Fit, Croce Rossa Italiana, Omceo (Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma), Regione Lazio, Comune di Roma e Aipd (Associazione Italiana Persone Down).

Due giorni per promuovere la prevenzione medica mediante visite gratuite rivolte a tutti i cittadini per un consulto specialistico su diverse patologie. Nello specifico, le eccellenze mediche e chirurgiche dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, saranno attive il 18 giugno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e il 19 giugno dalle ore 9.00 alle 13.00, per: Chirurgia Generale, Dermatologia, Senologia, Odontostomatologia, Endocrinologia e Andrologia, Cardiologia, Fisiatria, Otorinolaringoiatria, Proctologia, Pediatria, Nutrizione Clinica e Urologia.

Ricco il programma del week end al Villaggio della Salute che si estende su una tensostruttura di 400 mq, con Tornei conclusivi di "Padel e Salute", Tornei amatoriali e dj set con musica dal vivo. La manifestazione di chiusura è affidata a Laura Freddi e Fabrizio Sabatucci.

L'incontro con la stampa è previsto domenica 19 giugno 2022 dalle ore 11.30 presso il press-point dedicato all'interno del Villaggio Padel e Salute: in programma la presenza del Dott.

Fabrizio d'Alba, Direttore Generale Policlinico Umberto I di Roma, della prorettrice per lo Sport della Sapienza, Prof.ssa Cristina Limatola e del Prof. Stefano Arcieri ideatore della manifestazione e responsabile del Coordinamento Medico Scientifico. (ANSA).