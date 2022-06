LPGA Tour: undicesimo successo per la Henderson

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Undicesimo titolo in carriera sul LPGA Tour per Brooke Mackenzie Henderson (67 70 64) che a Galloway, in New Jersey, ha vinto lo ShopRite LPGA Classic. Al Seaview Golf Club (Bay Course, par 71), la canadese ha superato con un eagle alla prima buca del play-off l'americana Lindsey Weaver-Wright (68 68 65) dopo che entrambe avevano chiuso le 54 buche regolamentari a pari merito, con uno score di 201 (-12) colpi. Torneo deludente per le azzurre: Giulia Molinaro non è andata oltre il 54/o posto con un totale di 212 (72 70 70, -1).

Mentre non ha superato il taglio Silvia Cavalleri, 110/a con 146 (72 74, +4).

Non smette di stupire, la Henderson. Che si conferma così la proette canadese più vincente. Un anno e due mesi dopo l'ultimo exploit al LA Open, la 24enne di Smiths Falls (Ontario) è tornata al successo. In sette delle ultime otto stagioni, ha sempre conquistato almeno un titolo sul circuito (ad eccezione del 2020). L'impresa negli Stati Uniti le ha fruttato 262.500 dollari a fronte di un montepremi di 1.750.000. Vincita che le ha permesso di diventare la 29esima proette a sfondare il muro dei 9.000.000 di guadagni. (ANSA).