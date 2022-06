Intesa Credito sportivo-Aces Europe per sviluppo pratica sport

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Contribuire alla promozione e allo sviluppo della cultura e della pratica sportiva, nell'interesse delle comunità locali e del movimento sportivo italiano. Con questo obiettivo l'Istituto per il credito sportivo (Ics) e Aces Europe delegazione Italia, Federazione delle capitali e delle città europee dello sport, hanno sottoscritto il loro primo protocollo d'intesa, siglato dai rispettivi presidenti Andrea Abodi e Vincenzo Lupattelli.

L'accordo triennale prevede varie forme di collaborazione finalizzate allo sviluppo di progetti per la diffusione e il rafforzamento delle politiche sportive sul territorio, come investimento a beneficio della qualità della vita e il livello di benessere dei cittadini. Collaborazioni da realizzare anche con il ricorso a finanziamenti pubblici e all'eventuale co-finanziamento del Credito Sportivo, con il coinvolgimento dei Comuni premiati. Sono previste iniziative come percorsi, eventi e attività verso le fasce più giovani e socialmente più fragili.

Ma anche incontri di formazione con i Comuni, con l'obiettivo di fornire i supporti necessari a una corretta impostazione dei progetti.

"La firma di questo primo protocollo - ha dichiarato Abodi - consente di attivare un ulteriore ed efficace strumento di collaborazione, finalizzato alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva nei territori italiani, anche attraverso il miglioramento dei luoghi di sport". "La collaborazione con Ics - le parole di Lupattelli - consentirà di fornire, al network di amministrazioni locali vincitrici del titolo di 'Comuni dello Sport', opportunità di informazione e analisi di investimenti per il miglioramento delle infrastrutture sportive con l'obiettivo di creare condizioni sempre più incentivanti per un rete di Comuni che guardano al miglioramento della qualità della vita". (ANSA).