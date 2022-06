US Acli: si chiude SportINTour, Lembo 'unico e un successo'

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Sport, amicizia, inclusione e confronto: tutto questo è stato lo SportINTour 2022. Si è chiuso oggi a Pesaro il secondo e ultimo weekend di attività targato US Acli e il successo è stato trasversale. Oltre 2500 atleti, 24 discipline, 8 campionati e 7 tornei nazionali. Dal calcio a 7 alla pallavolo, passando per nuoto e arti marziali con le ultime gare e premiazioni in scena stamattina. Il bilancio di Us Acli lo fa il suo presidente nazionale, Damiano Lembo.

"Devo ringraziare la città di Pesaro per l'accoglienza, il Comune per la disponibilità e il supporto strategico e infine tutti i nostri comitati, gli atleti e i dirigenti. Tutti insieme abbiamo reso unico lo SportINTour della ripartenza - le sue parole i - Non era scontato ripartire dopo due anni di stop per pandemia; lo abbiamo fatto con più forza ed entusiasmo di prima, mai come ora le persone hanno bisogno di quello 'sport per tutti' di cui ci facciamo portatori con valori sociali per noi imprescindibili. Valori che vogliamo trasmettere con un'attività sportiva che sia inclusiva, ma anche grazie ai nostri progetti finanziati dal Dipartimento dello Sport e da Sport e Salute. Lo SportINTour, a tal proposito, è stata una stupenda vetrina".

Nei due weekend passati a Pesaro sono stati tanti i progetti promossi. Dal 'Tiro a Rete' a "Sport Point', passando per "MOL.O Sport, lo sport come moltiplicatore di opportunità per il contrasto al disagio giovanile", quest'ultimo realizzato con il contributo del Dipartimento per lo sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri che si concluderà a ottobre 2022. E questa mattina a Pesaro si è svolto uno degli incontri di formazione con i ragazzi di Bionic People e con il suo fondatore e presidente, nonché atleta paralimpico, Alessandro Ossola. "Ero un ragazzo come tanti - ha iniziato Ossola - poi il 29 agosto del 2015 la mia vita cambia improvvisamente. In un incidente in moto con mia moglie, lei venne a mancare e io ho perso una gamba. Ora ho una protesi con la quale posso fare ogni cosa. Mi sono ritrovato improvvisamente solo e la prima sfida è stata quella. È stato un percorso lungo, ma volevo riprendermi la mia vita ed è importante darsi sempre degli obietti da raggiungere".

