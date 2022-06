Superlega araba: Schwartzel 'vede' il titolo a Londra

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - In Inghilterra, anche dopo il secondo round dell'Invitational London, primo torneo della Superlega araba, è sempre Charl Schwartzel il leader. Al Centurion Golf Club (par 70) di Londra, il sudafricano con un totale di 131 (65 66, -9) guida il leaderboard con tre colpi di vantaggio sul connazionale Hennie Du Plessis, secondo con 134 (-6) davanti all'americano Peter Uilhein, terzo con 136 (-4).

Sudafricani grandi protagonisti. Non solo Schwartzel e Du Plessis, ai piani alti della classifica c'è anche Oliver Bekker, quarto con 137 (-3). Mentre è in quinta posizione con 139 (-1) lo statunitense Dustin Johnson (ex numero 1 al mondo). Stesso score pure per Scott Vincent, Sam Horsfield e Phachara Khongwatmai. Solo otto (su un totale di quarantotto) i giocatori che finora hanno fatto registrare uno score sotto il par.

È invece fuori dalla Top 10, dodicesimo con 141 (+1), lo spagnolo Sergio Garcia. Prova da dimenticare per Phil Mickelson, che scivola dalla settima alla ventiseiesima posizione con 144 (+4), complice un parziale chiuso in 75 (+5).

Ad un giro dal termine, Schwartzel - 37enne di Johannesburg e campione del The Masters nel 2011 - è vicino a conquistare il primo torneo della LIV Golf (la Superlega araba), nuova potenza del green che oggi ha incassato anche il sì di un altro campione Major, Bryson DeChambeau. In caso di successo, Schwartzel incasserebbe 4.000.000 di dollari su un montepremi complessivo di 25.000.000. (ANSA).