Forbes, Woods ha un patrimonio un miliardo di dollari

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Trionfi, scandali, fallimenti, infortuni e imprese. Per Forbes, "nonostante tutto Tiger Woods ha guadagnato oltre 1,7 miliardi di dollari nel corso dei suoi 27 anni di carriera e il suo patrimonio netto ora è di almeno un miliardo". Sempre secondo il rapporto stilato, "meno del 10% dei suoi guadagni proviene dalle vincite sul campo da golf. La maggior parte della sua fortuna deriva da accordi di sponsorizzazione con più di una dozzina di marchi".

Sempre secondo Forbes, Woods si unisce così a Michael Jordan e LeBron James quale atleta che abbia raggiunto guadagni simili.

Per un campione infinito, anche d'incassi. Che ha da poco rifiutato un accordo a nove cifre per giocare nella LIV Golf, la Superlega araba. (ANSA).