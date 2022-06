Atletica: Jacobs 'Bolt mio idolo, voglio l'oro a Parigi'

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Bolt ha tre ori olimpici nei 100 metri e io ancora uno? Il mio obiettivo è vincere a Parigi, poi per la terza Olimpiade vediamo... in mezzo ci sono altri due Mondiali che sono importantissimi". Lo ha detto Marcell Jacobs a margine della presentazione del suo libro, 'Flash', scritto con Andrea Buongiovanni e presentato al Circolo del Ministero degli Affari Esteri.

"Ho avuto tre idoli nella mia vita: il primo è stato Carl Lewis, che faceva salto in lungo e velocità come me, mi ricordo il suo poster con i tacchi ai spillo ai blocchi, con scritto 'La potenza è nulla senza controllo' - prosegue il campione azzurro -. Poi è venuto Andrew Howe, mi rivedevo in lui, e alla fine Bolt: ricevere un suo messaggio dopo Tokyo è stato incredibile, mi ha scritto anche qualche tempo fa dicendo che sono il suo erede e che ho un bersaglio sulla schiena. Veder vincere Usain mi ha spronato quando ero sempre infortunato". (ANSA).