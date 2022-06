Al via il 2/o weekend di SportIntour Us Acli, nuoto protagonista

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Neanche il maltempo ferma lo SportINTour. Al via il secondo weekend a Pesaro tra attività sportiva, convegni e momenti di aggregazione per una tre giorni all'insegna dello sport per tutti con il nuoto a farla da padrone. E proprio dal concetto di sport per tutti è ripartita la presidenza dell'US Acli, nella sala congressi dell'hotel Des Bains. "E' stata una riunione lunga, ma costruttiva, dove abbiamo fatto il punto di quanto costruito già in questi primi 6 mesi del 2022 e di quanto ancora ci sia da fare per rendere lo sport ancora più accessibile e inclusivo. Questo è anche lo spirito dello SportINTour e ne approfitto per ringraziare tutti i comitati per il lavoro svolto perché senza il loro contributo non saremmo dove siamo oggi", ha dichiarato soddisfatto Damiano Lembo, presidente nazionale Us Acli, che, a margine della presidenza Acli, anche questa svoltasi a Pesaro, è stato poi protagonista della firma congiunta con il presidente Acli, Emiliano Manfredonia, del protocollo di adesione di Us Acli alla rete nazionale ACLI aps. I numeri dello SportINTour, intanto, raccontano di un vero successo e parlano chiaro: 4 mila presenze alberghiere e 1500 atleti in gara dal 10 al 12 giugno, molti dei quali scesi in campo nel pomeriggio con le prime qualificazioni nazionali che danno accesso alle semifinali. Dopo la pallavolo e il calcio dello scorso weekend, questa è la volta del tiro dinamico sportivo, delle arti marziali e del nuoto, assoluto protagonista con oltre 400 sfidanti. Domani, poi, faranno il loro esordio anche il ju jitsu, il kung fu e lo stage di karate. Tanti gli appuntamenti, a partire dal convegno "Sport sociale e per tutti: ambiti di intervento e connessioni tra la riforma dello sport e del terzo settore" in programma presso il Cinema Astra alle 10.30 alla presenza anche delle sottosegretarie del Governo per Sport e Lavoro, Valentina Vezzali e Rossella Accoto. (ANSA).