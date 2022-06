Atletica: Golden Gala; Tortu terzo nei 200 metri in 20.40

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Nei 200 metri maschili del Golden Gala sul podio c'è anche un italiano: Filippo Tortu chiude terzo con 20.40, suo record stagionale. Subito dopo Eseola 'Faustino' Desalu, che taglia il traguardo in 20.59. L'altro moschettiere azzurro capace di vincere l'oro nella staffetta 4x100 di Tokyo 2020, ossia Lorenzo Patta, conclude ottavo in 20.91. Il vincitore è l'americano Kenneth Bednarek, che alle ultime Olimpiadi vinse l'argento nei 200 m: il ragazzo dell'Oklahoma si prende il primo posto in 20.01 e il suo personale season best.

Secondo il sudafricano Luxolo Adams, con 20.33. (ANSA).