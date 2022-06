Pugilato: Magnesi dal Papa, 'ora avrò una marcia in più'

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Il Pugilato Italiano torna a Piazza San Pietro. Un'emozione davvero unica per Michael Magnesi, Campione del Mondo Ibo Superpiuma della BBT Boxing Team, e Stephanie Silva, Campionessa Europea dei Supermosca della Phoenix Gym che oggi, grazie all'intervento di Scholas Occurrentes, Social Partner Fpi, hanno partecipato all'Udienza Generale di Papa Francesco, accompagnati da Mario Del Verme, Coordinatore Internazionale Sport di Scholas. Ospiti d'onore nel sagrato, a fine Udienza hanno potuto incontrare e stringere la mano al Santo Padre, a cui Magnesi ha consegnato i suoi guantoni autografati, simbolo del messaggio di pace e fratellanza condiviso da anni con la Fondazione per il progetto etico "BoxVal". La Fpi è stata infatti la prima Federazione a siglare un protocollo d'intesa con Scholas, nata quando Jorge Mario Bergoglio era arcivescovo di Buenos Aires e presente in 190 paesi con una rete che comprende mezzo milione di scuole e reti educative di tutte le confessioni religiose e laiche, sia pubbliche sia private. L'obiettivo è trasformare il mondo in una società inclusiva, attraverso una migliore educazione ed integrazione delle comunità, con particolare attenzione ai giovani.

"E' stata un'esperienza - commenta Magnesi - che uno non pensa mai di poter vivere. Papa Francesco è una persona davvero speciale e gioiosa. Gli ho stretto la mano e quando mi sono presentato si è congratulato con me per i traguardi raggiunti, mi ha fatto il suo caloroso in bocca al lupo ed ha anche scherzato. Ringrazio la Federazione per avermi offerto questa opportunità. La benedizione del Santo Padre mi ha dato una marcia in più per affrontare il mio prossimo impegno, previsto ad agosto. Parlo della difesa del titolo mondiale che probabilmente disputerò con Anthony Cacace che ha risposto ad un mio tweet provocatorio sul neo campione del Mondo IBF Joe Cordina, con cui spero di potermi confrontare a dicembre per la riunificazione del titolo".

Tanta emozione anche per la romana Silva: "Il Santo Padre rappresenta una figura che, soprattutto in questo periodo di grandi conflitti, può portare serenità ed appianare le divergenze tra i popoli. Il suo sguardo ti illumina e questo ricordo lo porterò nel cuore". (ANSA).