PGA Tour: torna il Canadian Open, c'è Scheffler

Due anni dopo l'ultima volta, l'RBC Canadian Open torna protagonista sul PGA Tour. Al St. George's G&CC di Toronto, dal 9 al 12 giugno saranno 156 i giocatori che si affronteranno per il titolo e un montepremi di 8.700.000 dollari (con prima moneta di 1.566.000) nel torneo che precede lo US Open (terzo Major maschile del 2022 in programma dal 16 al 19 giugno a Brookline, Massachussetts).

Tra le star della rassegna, cinque tra i migliori dieci giocatori al mondo. Da Scottie Scheffler (numero 1) a Cameron Smith (quarto), da Justin Thomas (sesto) a Rory McIlroy (ottavo, difenderà il titolo conquistato nel 2019), passando per Sam Burns (nono). Questi i big più attesi di una competizione storica (la prima edizione si giocò nel 1904) che, negli ultimi due anni, è stata annullata per Covid.

Saranno 20 i giocatori canadesi che cercheranno l'impresa nel torneo di casa, tra questi ecco Corey Conners e Adam Hadwin.

