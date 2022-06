Milano-Cortina: Vezzali, sia un modello da cui ripartire

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "A vent'anni dai Giochi di Torino, Milano-Cortina nel 2026 indicherà un modello da cui ripartire.

Lo farà grazie a linee guida legate a parole chiave: sostenibilità, flessibilità, efficienza gestionale ed economica, creazione di un valore a lungo termine. Sono punti fermi da cui non possiamo prescindere". Lo ha affermato la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, durante l'evento "Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026. La diplomazia dello sport di fronte alle sfide globali", in corso alla Farnesina.

"In quest'ottica le infrastrutture olimpiche devono rappresentare una vera opportunità per il territorio e le comunità coinvolte - ha proseguito la sottosegretaria -. Il vero traguardo, quindi, è lasciare una concreta eredità ai cittadini di oggi e di domani. Questo è anche l'obiettivo dei fondi del Pnrr, che il Dipartimento per lo Sport sta gestendo per la costruzione e la rigenerazione degli impianti sportivi in tutta Italia. Avremo l'opportunità di trasformare l'Italia in un ambiente più inclusivo, ecosostenibile e green".

Vezzali ha anche sottolineato che i Giochi 2026 sapranno "promuovere il Paese valorizzando, grazie allo sport, il Made in Italy e le sue bellezze, che pochi nel mondo possono offrire. Lo sport è una freccia in più per rilanciare il sistema Paese e, ora più che mai, deve rappresentare una forte legacy per le generazioni future". (ANSA).