Milano-Cortina: per Lombardia-Veneto impatto da 4,3 mld

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si stima un impatto economico di circa 4.3 miliardi di euro e 36.000 posti di lavoro per Lombardia e Veneto. Il valore aggiunto è stato calcolato in circa due miliardi. "Sono orgoglioso di aver deciso, quel giorno, in una telefonata con il collega Luca Zaia di fare un salto nel buio, prendendoci il grande rischio di finanziare quasi completamente come Regioni questo progetto", ha commentato il governatore lombardo, Attilio Fontana, intervenendo a Roma alla Tavola rotonda 'Diplomazia e Sport - opportunità di crescita e inclusione', un evento su Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 organizzato dal ministero Affari esteri e Cooperazione internazionale.

"Il progetto olimpico e paralimpico è basato sui principi di sostenibilità, flessibilità e accessibilità", ha aggiunto Fontana sottolineando che "la Lombardia e il Paese intero cambieranno in meglio grazie all'evento olimpico". Insomma, "le Olimpiadi sono una grande opportunità - ha concluso - per condividere la nostra cultura e la nostra passione per lo sport e mostrare al mondo l'alta qualità dei nostri servizi". (ANSA).