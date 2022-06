Beach Volley: Mondiali; Nepi "azzurri ci daranno gioie"

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Grazie a Volleyball World e Sport e Salute per credere ancora in questo evento e in questa disciplina. Siamo partiti con un Ppen e poi i con i Mondiali del 2011. Ora ci ripresentiamo con un altro mondiale, uno dei più grandi eventi internazionali sul beach volley. La prossima settimana gli azzurri in gara ci daranno delle gioie straordinarie in un mondiale super competitivo con coppie da tanti paesi". Così Diego Nepi Molineris, dg di Sport e Salute e direttore del torneo, durante la presentazione dei mondiali di beach volley che si terranno a Roma. "Il mondiale ci dà senso di responsabilità verso il pubblico e gli stakeholders - ha continuato -. Vogliamo fare in modo che Roma resti nella storia.

In ogni Olimpiade il beach è inserito nella parte più iconica della città perché è la disciplina che più di tutte include.

Speriamo di rendere questo evento unico e grazie alla Fipav che ci supporta in questo percorso di crescita" (ANSA).