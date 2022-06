Atletica: Golden Gala; Kerley, "Jacobs? Non c'è grande rivalità"

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Jacobs? Tra me e lui non c'è grande rivalità, perché ci siamo affrontati poche volte. Io comunque provo a battere qualunque avversario scenda in pista". Queste le parole di Fred Kerley, argento olimpico a Tokyo 2020 nei 100 metri, alla presentazione del Golden Gala allo Stadio Olimpico, rispondendo in merito all'assenza del campione azzurro.

"Esperienza a Tokyo 2020? Preferisco correre negli stadi vuoti, sento meglio le parole del mio allenatore", spiega l'americano, che dice di allenarsi duramente come quattro anni fa, quando vinse il Golden Gala: "Amo quello che faccio, ho molta fiducia in me stesso e darò il mio meglio anche domani. Adoro competere in tutto ciò che può darmi gloria. Mi sento destinato ai 100 metri, ecco perché ho scelto di correre solo quelli". (ANSA).