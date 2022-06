Sport Lover: Cozzoli, diffondiamo cultura movimento tra over 65

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Vogliamo diffondere la cultura del movimento nella terza età, promuovere lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico e ridurre la sedentarietà". Così il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, durante la presentazione di 'Sport Lover', progetto promosso e cofinanziato insieme alla Regione Lazio, e dedicato agli over 65, che mira a supportare adulti con difficoltà economiche e asd/ssd che svolgono attività di carattere sociale sul territorio.

"Lo sport è uno dei più importanti strumenti di mantenimento dell'integrità e delle potenzialità fisiche delle persone anziane, favorendone anche la vita di relazione e creando importanti momenti di socializzazione attraverso il confronto e l'interazione", ha proseguito Cozzoli. Alla presentazione, presso il Centro sociale anziani Mario Roma, hanno partecipato anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il delegato allo sport Roberto Tavani. (ANSA).