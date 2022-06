Pugilato: Inoue 'stende' Donaire ed è l'unico 're' dei gallo

(ANSA) - SAITAMA, 08 GIU - Spettacolo pugilistico sul ring della Super Arena di Saitama. Il giapponese Naoya Inoue, detto 'The Monster', ha battuto per Ko tecnico a 1'24" della seconda ripresa il filippino Nonito Donaire, aggiungendo il titolo mondiale Wbc dei pesi gallo a quelli Wba e Ibf già in suo possesso. L'incontro era la rivincita di quello, altamente spettacolare, del 2019 quando Inoue si era imposto ai punti dopo aver continuato a boxare nonostante la frattura dell'orbita.

Oggi Inoue ha pressato il rivale fin dall'inizio, atterrandolo già nel primo round con un micidiale gancio destro alla tempia.

Nella seconda ripresa l'epilogo: prima Inoue ha scosso Donaire con un gancio sinistro, poi lo ha tempestato di colpi fino a quando un preciso uno-due ha messo fine al match.

Ora 'Monster' Inoue, 33 incontri da professionista tutti vinti, ha manifestato l'intenzione di affrontare l'inglese Paul Butler, detentore della cintura Wbo, per diventare l'indiscusso re dei pesi gallo. (ANSA).