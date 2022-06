Atletica: Jacobs; decorso positivo del processo di recupero

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Nella giornata di oggi il campione olimpico Marcell Jacobs si è sottoposto a nuovi accertamenti all'Istituto di Scienza dello sport, a Roma. "Gli esami hanno confermato il decorso positivo del processo di recupero dall'infortunio muscolare - è scritto in una nota della Fidal -evidenziato nelle ultime settimane (distrazione-elongazione di primo grado), e in particolare sono stati confermati i tempi già descritti nella prima fase diagnostica".

Lunedì Jacobs potrebbe tornare ad allenarsi in pista. (ANSA).