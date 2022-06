Beach volley: Nepi,vittoria Nicolai-Cottafava spot mondiali Roma

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "La vittoria di Nicolai e Cottafava contro i qatarioti medagliati a Tokyo, oltre ad essere uno straordinario risultato sportivo, rappresenta il manifesto perfetto per il Mondiale di Beach Volley che ospiteremo qui a Roma al Foro Italico dal 10 giugno prossimo". Così Diego Nepi Molineris, dg di Sport e Salute, comentando la vittoria di Nicolai e Cottafava all'Elite 16 del Beach Pro Tour 2022 di Jurmala in Lettonia. "Non vedo l'ora di abbracciarli e ammirarne le gesta sulla sabbia del Centrale e complimentarmi con il presidente della Federvolley, Paolo Manfredi", ha concluso Nepi.

