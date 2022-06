Tiro a volo: Cdm a Baku, male gli azzurri dello Skeet

(ANSA) - BAKU, 04 GIU - La gara individuale di Skeet della quarta prova della Coppa del Mondo di tiro a volo, a Baku, si è conclusa prima delle finali per gli italiani. Migliore fra gli azzurri è stata Martina Bartolomei, arrivata ad un soffio dall'ingresso nella finalissima femminile. La tiratrice toscana di Laterina ha chiuso le qualificazioni con 121/125 (+2), secondo migliore punteggio alle spalle della statunitense Austen Jewell Smith, e nella sua semifinale è stata in testa fino all'ultima pedana. Poi però due zeri negli ultimi quattro piattelli gli hanno precluso l'ingresso alla finale e si è dovuta accontentare della quinta piazza. Al decimo l'altra azzurra Chiara Cainero, oro olimpico a Pechino 2008.

Tutti fuori dalle semifinali gli uomini. L'olimpionico di Rio 2016 Gabriele Rossetti è quello che ci è andato più vicino, chiudendo in 11/a posizione con 121/125. Trentesimo Luigi Lodde, biologo sardo che aveva vinto la prova di Coppa del Mondo in Italia, a Lonato del Garda. 35/o l'altro azzurro Tammaro Cassandro.

Le gare sono state vinte dal fuoriclasse statunitense Vincent Hancock (3 ori olimpici) fra gli uomini e dalla francese Lucie Anastassiou fra le donne.

Gli azzurri torneranno in pedana lunedì con la gara del Mixed Team (che a Parigi 2024 farà parte del programma olimpico) con le coppie Cainero-Rossetti e Bartolomei-Cassandro. (ANSA).