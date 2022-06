Taekwondo: Grand Prix, bronzo per Smiraglia nei +67 kg

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - Al Grand Prix di taekwondo in scena al Foro Italico arriva la prima medaglia per l'Italia: a conquistarla è la 26enne Maristella Smiraglia, pin up pugliese (in passato vincitrice di concorsi di bellezza) fermatasi in semifinale contro la sudcoreana Dabin Lee e che si garantisce comunque il bronzo nella categoria +67 kg.

Smiraglia - che ha superato ai sedicesimi la brasiliana Gabriele Siqueira, agli ottavi la turca Nafia Kus e ai quarti l'uzbeka Svetlana Osipova - si arrende in due round contro la fortissima asiatica; la prima ripresa è dominata da Lee, che chiude 6-1, ma la seconda vede l'azzurra andare vicinissima all'impresa, sostenuta dal boato del Pietrangeli. La ragazza di Foggia, che gareggia per i Carabinieri, si porta anche sul 4-2 ma poi subisce i precisissimi calci di Lee, vincente per 8-6.

Per l'azzurra è comunque una bella soddisfazione dopo l'argento conquistato allo scorso Swedish Open. (ANSA).