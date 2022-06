Rally Italia Sardegna: Lappi e Neuville out, in testa Tanak

(ANSA) - ALGHERO, 04 GIU - Il Rally Italia Sardegna 2022 mette in archivio anche la terza giornata di gara e si lancia verso il gran finale. Restano ancora quattro prove speciali, 39,30 km cronometrati compresi quelli della Power Stage in programma domattina, per completare questo quinto round del FIA World Rally Championship, mentre sono in tutto otto i crono affrontati in 131,82 km oggi, che hanno fortemente impostato la classifica assoluta, soprattutto per quanto riguarda la sfida al vertice.

In testa Ott Tanak e Martin Jarveoja sulla Hyundai i20 Rally1 con il tempo complessivo di 2:43'25.6. Il leader del venerdì Esapekka Lappi si è ritirato dopo aver staccato la posteriore destra della sua Toyota GR Yaris Rally1 nell'impatto contro la roccia in una parte stretta di prova. Stesso destino per il belga Neuville sulla Hyundai i20 che nella terza prova speciale ha capottato a 2,5 km dall'inizio.

Tanak ha 46'' di vantaggio su Craig Breen (Ford Puma), al terzo posto Dani Sordo (Hyundai i20) a 1'06.8.

Bella prova di forza dimostrata oggi dall'estone, che è tornato in prima posizione subito al passaggio iniziale sulla SS10 "Tempio Pausania" e lo ha congelato con il miglior crono in sei prove. Alle sue spalle è risalito fino alla seconda posizione l'irlandese Breen, su Ford Puma insieme a Paul Nagle, autore di uno scratch a metà mattinata sulla ripetizione della stessa prova di Tempio, ora distante 46'' dal vertice. Giornata redditizia per la Hyundai anche in ottica Costruttori, dato che anche lo spagnolo Dani Sordo con Candido Carrera su altra Rally1 coreana ha recuperato diverse posizioni e si è portato al terzo posto, con un gap di 1'06.8 dal primo. (ANSA).