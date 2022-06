Us Acli: al via 'SportINTour' Pesaro, in mille primo weekend

(ANSA) - PESARO, 03 GIU - Calcio, pallacanestro, pallavolo, nuoto, convegni e tanto altro. Lo SportINTour dell'US Acli, dopo due anni di stop per la pandemia, torna a Pesaro e lo fa con la carica dei mille tra atleti, dirigenti e accompagnatori che invaderanno la città marchigiana nel primo dei due weekend a partire da oggi.

Per questo il 'taglio del nastro' della tre giorni pesarese non poteva non avvenire con il congresso scientifico nazionale "Post Covid, effetti psico-fisici a breve e lungo termine sulla popolazione sportiva in particolare", andato in scena nella sala consigliare del Comune di Pesaro. "Siamo felici di trovarvi in presenza - ha detto Luca Serangeli, vicepresidente nazionale Us Acli -. Con questo convegno apriamo lo "SportINTour" ed è importante dare spazio a quelli che sono gli effetti del Covid nel breve e lungo periodo perché tutti ci siamo passati in forma diretta o indiretta".

Parole successivamente riprese anche dal presidente Nazionale Us Acli, Damiano Lembo. "Gli ultimi due anni ci hanno fatto soffrire tanto, ma a parte il piacere di tornare in presenza, appuntamenti come questi servono per avere una reale contezza della situazione post Covid mettendo al centro il benessere delle persone, con una promozione consapevole dell'attività sportiva", ha detto Lembo.

Dopo il convegno è il momento del via alle competizioni con le qualificazioni dei campionati nazionali di calcio e pallavolo, alle quali domani faranno seguito anche lo stage di karate, le finali di futsal e l'esibizione di tiro con l'arco.

All'ingresso di ogni campo da gioco, inoltre, affisse le bandiere della pace, come simbolo di vicinanza al popolo ucraino. (ANSA).