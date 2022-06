Pallanuoto: Champions;10-7 a Ferencvaros,Pro Recco in finale

(ANSA) - BELGRADO, 03 GIU - La Pro Recco è in finale di Champions League per la quarta volta nelle ultime sette edizioni: a Belgrado i campioni d'Europa in carica superano gli ungheresi del Ferencvaros per 10-7 in un match dominato e con una difesa mostruosa in versione finale scudetto.

Domani alle 19.30 (diretta su Sky Sport Uno) i biancocelesti liguri andranno a caccia della decima Coppa contro il Novi Beograd padrone di casa, che nell'altra semifinale ha sconfitto il Brescia per 14-13. (ANSA).