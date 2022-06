Tennis: Roland-Garros, Ruud primo norvegese in semifinale

(ANSA) - PARIGI, 02 GIU - Il tennista numero 8 al mondo, Casper Ruud, è diventato il primo norvegese a qualificarsi per le semifinali in un Grande Slam battendo il giovane talento danese Holger Rune 6-1, 4-6, 7-6 (7/2), 6-3 in un quarto di finale tutto scandinavo al Roland-Garros.

Affronterà il croato Marin Cilic, ex N.3 del mondo oggi 23/o e vincitore degli US Open 2014, per il posto in finale.

Prima di questa edizione 2022 del Roland-Garros, Ruud non aveva mai superato gli ottavi di finale in un Grande Slam. Il 23enne di Oslo, ex numero 1 del mondo juniores, è un assiduo esordiente nel tennis nel suo Paese: il primo norvegese a trovare un posto nella top 10 (ad aprile), il primo a vincere un titolo ATP, il primo a raggiungere una finale del Masters 1000 (Miami all'inizio di aprile) e qualificarsi per primo al Master di fine stagione (2021). (ANSA).