Sport, Cozzoli: "Sia un diritto, nuove generazioni priorità"

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Vogliamo che lo sport sia un diritto e vogliamo portarlo a tutti e ovunque, in ogni angolo del Paese.

Per noi le nuove generazioni sono una priorità e hanno la massima attenzione. Grazie al progetto 'Scuola attiva kids e junior', in Sardegna abbiamo coinvolto 2.290 classi e dato la possibilità a circa 44 mila alunni di praticare sport a scuola.

Quello nella scuola è il nostro investimento più importante, e ne siamo orgogliosi". Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, in occasione della visita nell'Istituto comprensivo Porcu Satta a Quartu Sant'Elena (Cagliari), nell'ambito del progetto 'Scuola attiva kids e junior', finanziato dalla società che, su scala nazionale consente a 1,5 milioni di bambini di praticare sport a scuole.

Nel pomeriggio Cozzoli ha incontrato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. (ANSA).