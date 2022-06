Paralimpici: firmato accordo tra Cip e Comitato messicano

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Il Comitato italiano paralimpico e il Comitato paralimpico messicano hanno firmato un accordo di cooperazione: i due enti, rappresentati dai presidenti Luca Pancalli e Liliana Suarez Carreon, promuoveranno lo scambio di punti di vista su temi di interesse comune, incoraggeranno la partecipazione degli atleti a gare bilaterali e multilaterali, l'allenamento congiunto, lo scambio di funzionari, allenatori, giudici, esperti e scienziati e la loro partecipazione in seminari, corsi e stage. Oltre, ovviamente, a impegnarsi per preservare la missione promotrice di pace e i valori etici e morali dello sport paralimpico.

"Sono convinto che sia importante promuovere il consolidamento delle relazioni tra i due comitati paralimpici - ha detto Pancalli -, perché credo che i rapporti tra i due Paesi si consolidino non solo attraverso scambi commerciali ma anche ponendo le persone al centro delle politiche italiane e messicane, e individuando percorsi che garantiscano i diritti di cittadinanza attiva". Il Ministro per le Disabilità Erika Stefani aggiunge: "L'obiettivo di questa giornata permette ai nostri popoli di conoscersi e di ampliare le proprie conoscenze". (ANSA).