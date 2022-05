Golf e business per forum Italia-Cina a Sirolo

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il Conero Golf Club di Sirolo (Ancona) ospiterà venerdì prossimo, 3 giugno, il primo campionato nazionale Etb 2022, che coinvolgerà imprenditori della comunità cinese e italiana provenienti da tutta Italia. In contemporanea si svolgeranno due forum: uno sarà dedicato al B2B, ovvero a occasioni di reciproca conoscenza e opportunità per il turismo e l'export dei prodotti marchigiani, l'altro dedicato al mondo delle onlus, le attività che svolgono e le modalità di contatto tra loro. L'opportunità sarà anche quella di aprire una sezione dedicata alla comunità cinese.

"Non si tratta semplicemente di un torneo di golf bensì di un'opportunità importante che può nascere dalle relazioni tra imprenditoria marchigiana e la comunità cinese - sottolineano i promotori dell'iniziativa, Sun Wenyu e Zhou yi, cinesi di terza generazione - promuovendo il territorio dal punto di vista turistico e culturale. Una regione, le Marche, tra le più belle d'Italia e con un grande potenziale ancora inespresso". (ANSA).