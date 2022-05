Pancalli, sorprende che politica non si occupasse dello sport'

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Non mi ha scandalizzato quello che qualcuno ha definito 'l'intromissione della politica nello sport'. Per me l'anomalia è che lo sport non si era interessato alla politica negli ultimi anni. Era sorprendente che la politica non si occupasse o si preoccupasse dello sport, visto quello che lo sport rappresenta per il Paese". A dirlo è Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, durante il convegno 'Lo sport muove l'Italia' organizzato a Roma dall'ex ministro dello sport Vincenzo Spadafora.

"L'ingresso degli atleti paralimpici nei corpi militari non è un successo per il CIP - ha aggiunto Pancalli - non è un successo nemmeno per gli atleti paralimpici: è un successo e una svolta culturale per il Paese. Perché mettere una divisa addosso a un atleta paralimpico è una vittoria di tutti". (ANSA).