Milano-Cortina: Novari 'Giochi invernali occasione unica'

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Il ministro degli Esteri Di Maio è uno dei pochi all'interno del governo che ha capito davvero l'importanza di Milano-Cortina" lo ha detto Vincenzo Novari, l'amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina durante il convegno 'Lo sport muove l'Italia' andato in scena a Roma presso la Camera di Commercio. "I Giochi invernali del 2026 sono un'occasione unica per il nostro Paese - ha continuato - L'Italia è conosciuta per essere uno dei paesi più belli del mondo, perché si mangia bene. Ma noi siamo anche un Paese di grandissimi atleti. E avremo 3 miliardi di persone che ci guarderanno in tutto il mondo". (ANSA).