Piazza di Siena Nepi "ora wi-fi fisso per area multifunzionale"

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Wi-fi gratuito a Piazza di Siena, 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno: questa la proposta per rendere un'area multifunzionale l'Ovale di Villa Borghese, sul quale si sta disputando l'89/o Csio Roma 2022, il tutto all'interno del progetto annuale di cura e manutenzione dell'area, affidata a Fise e Sport e Salute in regime di adozione dal Comune di Roma.

"In questi anni abbiamo riconsegnato l'ovale in erba e in perfette condizioni alla città prima e dopo Piazza di Siena e la gente ha risposto utilizzandolo come palestra, area relax, luogo di divertimento per i bimbi e per l'attività fisica delle scuole, così come è accaduto durante il lockdown", spiega il direttore generale di Sport e Salute Spa nonché event director di Piazza di Siena, Diego Nepi Molineris. "Con il wi-fi free, d'accordo con il Comune di Roma, vorremmo offrire a genitori, insegnanti e a chiunque voglia usufruirne la possibilità di lavorare o fare corsi scolastico-educativi con l'ausilio della Rete, magari per preparare un esame di maturità o universitario". (ANSA).