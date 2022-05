Coni: Malagò, 'Collare d'oro a Bach il 16 settembre'

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Il 16 settembre il presidente del Cio Thomas Bach sarà in Italia per ricevere il Collare d'Oro. Se Draghi non dovesse andare all'Onu quel giorno, ci sarà un incontro tra lui e Bach, poi quest'ultimo la settimana dopo sarà ai Pratoni del Vivaro per i Mondiali di completo di equitazione". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, dopo la giunta federale tenutasi oggi a Roma. (ANSA).