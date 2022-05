Atletica:Tortu 'Trieste tappa importante per resto stagione'

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - "Mi sento molto bene, ho lavorato tanto e con determinazione in queste settimane e penso che Trieste sia una tappa importante per affrontare al meglio il resto della stagione". In vista della gara di domani, il campione olimpico della 4x100 Filippo Tortu si dice pronto per scendere in pista: "Vado lì con la grande voglia di gareggiare e di dare come sempre il massimo" (ANSA).