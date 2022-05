PGA Tour: Scheffler cerca il riscatto in Texas

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Il PGA Tour si sposta in Texas - sconvolto in queste ore da una strage di bambini in una scuola elementare - per il Charles Schwab Challenge, in programma dal 26 al 29 maggio. Al Colonial Country Club di Fort Worth, dopo la sorprendente uscita al taglio arrivata al PGA Championship, Scottie Scheffler insegue il riscatto. Il numero 1 mondiale sarà la star della competizione - che mette in palio 8.400.000 dollari - insieme a Collin Morikawa (quarto nel world ranking e runner up nel 2020) e a Justin Thomas (quinto), reduce dal trionfo al PGA Championship (secondo Major maschile del 2022).

Per quel che riguarda la Top 10 del world ranking, in gara ci saranno pure il norvegese Viktor Hovland (settimo), il texano Jordan Spieth (nono, giocherà in casa), secondo nel 2021 e vincitore nel 2016, e Sam Burns (decimo). Field di assoluto livello dunque a Fort Worth, dove difenderà il titolo l'americano Jason Kokrak. Non ci sarà, invece, Francesco Molinari.

Non solo un assegno di 1.512.000 dollari. Quest'anno il vincitore della competizione si porterà a casa anche un'autovettura Pontiac Firebird del 1979. (ANSA).